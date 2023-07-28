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Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі

Українська влада назвала це порушенням всіх норм міжнародного морського права.

Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Фото: ДПСУ

Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі.

Про це повідомляють українські прикордонники. 

“Військові кораблі агресора продовжують поводитися нахабно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи усі норми міжнародного морського права”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що вчора прикордонникам вдалось перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок з судном, що проходило неподалік одного з морських портів України, та заявили: «Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також, перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Прийом».

На ситуацію відреагував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Російські військові кораблі погрожують цивільним в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права. Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму - сила”, - написав він. 

Єрмак зазначив, що міжнародна спільнота має засудити дії росіян. Потрібна системна позиція.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна морська організація закликала Росію припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі. ІМО привітала зусилля України, спрямовані на забезпечення безпеки, стабільності та свободи міжнародного судноплавства.

Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі зазначив, що для цього РФ може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі. 

А речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що США мають інформацію, що країна-агресор встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, а ще вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором проти експорту зерна з України.

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