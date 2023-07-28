Протягом доби ворог бив по восьми областях України, – ОВА

У Сумській області вночі та вранці було зафіксовано шість обстрілів – 33 вибухів. Обстріляно пʼять населених пунктів Білопільської, Хотінської, Новослобідської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської громад. Середино-Будська територіальна громада: ствольна артилерія (чотири вибухи),пошкоджено три приватні житлові будинки, гараж. Учора протягом дня ворог здійснив 19 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів, росіяни гатили з артилерії та мінометів. Обстріляно 15 населених пунктів у девʼяти територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській. Білопільська громада: мінометний обстріл (три вибухи), ствольна артилерія (шість вибухів). Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор. Юнаківська громада: мінометний обстріл (вісім вибухів), САУ (чотири вибухи), артобстріл (три вибухи). Після обстрілу сталося загорання пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок. Поранено одну людину. Хотінська громада: мінометний обстріл (вісім вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок.

У Дніпропетровській вночі – обстріли Нікопольського району, ворог вдарив п'ять разів з важкої артилерії. Влучив по Нікополю та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені. Наслідки атак уточнюються.

У Донецькій за добу окупанти здійснили 21 обстріл: авіаудари (тип ракет не встановлено), "КАБ-250", ракетні системи залпового вогню "Смерч", "Торнадо-С", "Град", артилерія, міномет. Обстріляли населені пункти: Авдіївка, Вугледар, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Дружківське, Курдюмівка, Нелепівка, Багатир, Благодатне, Іллінка. Пошкоджено 17 житлових будинків (зокрема багатоквартирний), господарча споруда, два га пшениці, магазин, гараж. За добу по області – один загиблий, троє поранених.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Ввечері внаслідок артилерійського обстрілу у Куцурубській громаді осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина. Інші дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.

У Луганській вчора ворог наступав поблизу Надії, але успіху знов не досяг. Авіаційного удару окупанти завдали по Білогорівці. Це ж село, разом із Невським, потрапило під вогонь ворожої артилерії. За добу противник здійснив 105 обстрілів (578 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник мінометами та артилерією бив по Гур'євому Козачку, Удах, Бочковому, Малій Вовчій, Бударках. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Ізюмського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове. Внаслідок обстрілу Петропавлівки пошкоджено будинок, горіла трава на площі 1 га. У Новоплатонівці внаслідок ворожого обстрілу сталася лісова пожежа. У Шийківці ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Вчора ввечері ворог обстріляв Новоосинове. Пошкоджено два житлові будинки. Постраждали пʼятеро людей.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів по 23 населених пунктах. 67 артилерійських ударів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Степногірську та ще 13 прифронтовим селам. Зафіксовано атаки безпілотниками по Щербаках та Новоандріївці, ракетна атака по Запоріжжю та пʼять ударів з РСЗВ по Степовому. Інформація про постраждалих не надходила.В результаті обстрілів військовими рф пошкодження зазнали 24 будівлі, серед яких об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 28 обстрілів (181 снаряд), з них по Херсону – чотири обстріли ( 35 снарядів). Є влучання у райони 14 населених пунктів, будівлю гуманітарного складу та територію та споруди гаражного кооперативу у Херсоні, трансформатор на електропідстанції у Гаврилівці. Через обстріл Одрадокамʼянки Тягинської громади постраждав чоловік. 57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі, потерпілого шпиталізували. Противник здійснив авіаудар по Новобериславу. Внаслідок влучання двох КАБ зруйновано та пошкоджено 25 будинків. Минулося без поранених, дані щодо наслідків уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі.