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У Запоріжжі через негоду дерева попадали на дороги і пошкодили електричні дроти

Всі міські служби працюють на місцях з самого ранку.

У Запоріжжі через негоду дерева попадали на дороги і пошкодили електричні дроти

Міські служби Запоріжжя усувають наслідки нічної негоди.

Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні вночі сильний дощ та вітер знову накоїли лиха в місті. Через обірвані електричні дроти та повалені дерева на вулицях Запоріжжя є незручності, тому будьте уважними і обережними. Також через обірвані контактні електромережі є затримки електротранспорту", - написав він.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Всі міські служби працюють на місцях з самого ранку.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині негода знеструмила 75 населених пунктів, а вітер в Одесі повалив 20 дерев.

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