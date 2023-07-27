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Внаслідок російського обстрілу Харківщини поранення отримали 5 цивільних

Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями. 

Внаслідок російського обстрілу Харківщини поранення отримали 5 цивільних
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Близько 21:15 27 липня росіяни обстріляли с. Новоосинове у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти влучили у приватний житловий будинок. 

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Внаслідок обстрілу постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків. 

Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями. Іншим медики надали допомогу на місці. 

Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

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