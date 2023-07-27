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Поліцейські підозрюють мешканця Херсона в пособництві окупантам

За його вказівкою на лівобережжя Херсонщини були незаконно вивезені 12 транспортних засобів АТ “Херсонобленерго”. 

Поліцейські підозрюють мешканця Херсона в пособництві окупантам
Фото: Нацполіція

Правоохоронці підозрюють 53-річного мешканця Херсона в тому, що він під час російської окупації погодився обійняти одну із керівних посад в енергетичному підприємстві.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

В червні 2022 року окупаційна адміністрація створила так зване державне унітарне підприємство “Херсоноблэнерго”. Посаду начальника служби транспорту в ньому добровільно погодився обійняти місцевий житель.

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Під час перебування на посаді він сприяв реалізації завдань та рішень окупаційної адміністрації із забезпечення доставки електроенергії до приміщень, які займали місцеві органи псевдовлади та військовослужбовці РФ. 

Чоловік забезпечував автотранспортними засобами “Херсоноблэнерго”, контролював їх експлуатацію та ремонт, відбирав водіїв тощо.

За його вказівкою незадовго до деокупації Херсона на лівобережжя були незаконно вивезені 12 транспортних засобів легітимного АТ “Херсонобленерго”. А один із легкових автомобілів підприємства був переданий ним у користування російських армійців.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 111-2 “Пособництво державі-агресору” Кримінального кодексу України.

Якщо провина чоловіка буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. 

Нагадаємо, у результаті слідчих дій встановлено особи ще 31 ворожого поплічника, які вступили до створеного агресором “головного управління МВС Херсонської області РФ” на тимчасово захопленій частині регіону.

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