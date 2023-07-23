СБУ встановила прізвища ще 31 колаборанта на Херсонщині, які катували українських патріотів

У результаті слідчих дій встановлено особи ще 31 ворожого поплічника, які вступили до створеного агресором «головного управління мвс Херсонської області РФ» на тимчасово захопленій частині регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Там їх призначили до складу Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції РФ. Підбір «кадрів» здійснювали під «кураторством» кадрових співробітників ФСБ.

Перебуваючи на «посадах», колаборанти брали участь у каральних заходах, які рашисти проводили проти учасників руху опору в регіоні. Свої злочинні дії фігуранти супроводжували масовим викраденням людей та розграбуванням їхнього приватного майна.

Зафіксовано факти ув’язнення місцевих жителів до російських катівень, облаштованих у тимчасово захоплених будівлях. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури і таким чином намагались схилити до співпраці. Також викриті колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення їхньої «явки» на фейковому референдумі щодо «приєднання» регіону до РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру 31 «посадовцю» окупаційних органів, їх повний перелік - за посиланням. Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України.

Нагадаємо, що Служба безпеки заблокувала у Києві і на Харківщині підривну діяльність ще двох прихильників рашизму, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.