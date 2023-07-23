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Росіяни завдали авіаудару по селу на Харківщині, є потерпіла

У постраждалої – множинні осколкові поранення тулубу та кінцівок.

У неділю, 23 липня, російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області, постраждала мирна жителька.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

"В результаті обстрілу поранень зазнала 70-річна жінка. У постраждалої – множинні осколкові поранення тулубу та кінцівок", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби, 22 липня, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

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