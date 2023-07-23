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Нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином РФ, - Боррель

Він нагадав, що Росія вже завдала шкоди сотням культурних об'єктів.

Нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином РФ, - Боррель
Фото: EPA

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином РФ, яка з-поміж іншого зруйнувала об'єкт всесвітньої спадщини - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це Боррель написав у Twitter. 

"Безперервний російський ракетний терор проти Одеси, що охороняється ЮНЕСКО, являє собою черговий воєнний злочин Кремля, який зруйнував також головний православний собор - об'єкт всесвітньої спадщини. Росія вже завдала шкоди сотням культурних об'єктів, намагаючись знищити Україну", - написав Боррель.

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Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. 

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна після ракетного обстрілу Росією Одеси вкотре наголосила, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

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