Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

На Таврійському напрямку знищено 72 окупантів

129 росіян поранені.

На Таврійському напрямку знищено 72 окупантів
Фото: Скрін з відео

На Таврійському напрямку українські військові за добу знищили 30 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Про це в ефірі телемарафону поінформував речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

«Протягом доби було виконано 1211 вогневих завдань, і це, відповідно, призводить до чутливих істотних втрат з боку ворога, Втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими за добу склали: безповоротні – 72 окупанти, санітарні – 129 окупантів, двоє осіб у полоні. Було знищено 30 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема - 1 танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, а також знищено 7 складів боєприпасів ворога», - заявив Шершень.

За його словами, українські військові добре знають військовий потенціал росіян, зокрема – працює розвідка.

«Ворог намагається контратакувати, щоб повернути втрачені позиції. Це те, що стосується нашого наступу і просування. І це регулярні окупаційні війська. Щодо оборони, то у районі Мар'їнки активно штурмують підрозділи «Шторм», - заявив речник.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies