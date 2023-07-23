На Таврійському напрямку знищено 72 окупантів

На Таврійському напрямку українські військові за добу знищили 30 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Про це в ефірі телемарафону поінформував речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

«Протягом доби було виконано 1211 вогневих завдань, і це, відповідно, призводить до чутливих істотних втрат з боку ворога, Втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими за добу склали: безповоротні – 72 окупанти, санітарні – 129 окупантів, двоє осіб у полоні. Було знищено 30 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема - 1 танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, а також знищено 7 складів боєприпасів ворога», - заявив Шершень.

За його словами, українські військові добре знають військовий потенціал росіян, зокрема – працює розвідка.

«Ворог намагається контратакувати, щоб повернути втрачені позиції. Це те, що стосується нашого наступу і просування. І це регулярні окупаційні війська. Щодо оборони, то у районі Мар'їнки активно штурмують підрозділи «Шторм», - заявив речник.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.