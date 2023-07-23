Головне за ніч та ранок. Неділя, 23 липня

Нічна ракетна атака на Одесу, близько 40 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, втрати окупантів.

Цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО.

Зазначається, що є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі.

На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури. Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ уточнює,що внаслідок ворожої атаки пошкоджений Спасо-Преображенський кафедральний собор. Російська ракета влучила прямо у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору. Пожежу рятувальники швидко локалізували та загасили. Наразі тривають рятувальні роботи.

Унаслідок обстрілів у місті утворено декілька вирв, обірвані електромережі.

О 5:25 було відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу. О 7:48 Національна поліція повідомила про 22 поранених.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили ще 630 окупантів, 11 танків та багато іншої військової техніки ворога. З початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні втрати окупантів становлять близько 241 960 осіб вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 23 липня російські окупанти вдарили чотирма ракетами по околицях Запоріжжя, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, минулої доби ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано пошкодження 12 цивільних об'єктів – житла та майна громадян.

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