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Росіяни випустили по Одесі 19 ракет, 9 з них вдалося збити, – Повітряні сили

Ворог бив ракетами різних типів.

Росіяни випустили по Одесі 19 ракет, 9 з них вдалося збити, – Повітряні сили
Фото: ОК "Південь"

Уночі 23 липня 2023 року окупанти знову атакували Одесу. З 19 ракет, які випустили росіяни по місту, сили ППО знищили 9.

Про це повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

  • 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:

  • 4 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 15 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

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Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та 22 поранених. Серед них – четверо дітей.

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