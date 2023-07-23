Росіяни випустили по Одесі 19 ракет, 9 з них вдалося збити, – Повітряні сили

Уночі 23 липня 2023 року окупанти знову атакували Одесу. З 19 ракет, які випустили росіяни по місту, сили ППО знищили 9.

Про це повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:

4 крилаті ракети морського базування "Калібр";

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 15 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та 22 поранених. Серед них – четверо дітей.