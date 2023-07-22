Головне за день. Субота, 22 липня

Близько 30 бойових зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, вибухи і пожежі в Криму. Яким запам’ятається 514-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу відбулось близько 30 бойових зіткнень з ворогом на п’яти напрямках.

Ворог завдав зокрема 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 липня – в нашій новині.

Росіяни вдень, 22 липня, обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула місцева жителька. «Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Сьогодні рашисти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. У результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему. Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь - на кілометр", - зазначив Гаврилов.

За його словами, щодня українські захисники долають лінії оборони, зведені окупантами.

У Криму після влучання горіла нафтобаза, повторну детонацію боєкомплекту зафіксували в аеропорту, повідомляв телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Так званий "глава" тимчасово окупованого українського півострова Сергій Аксьонов написав, що інфраструктурні об'єкти Красногвардійського району Криму атакували українські БпЛА. На місці працюють представники російського МНС.

Крім того, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео "прильотів" у Сімферополі, а "Суспільне. Крим" писало, що після вибухів сталася пожежа в районі залізничної станції "Елеваторна". Це територія села Октябрьске.

Також ЗМІ країни-агресора повідомляли, що загарбники перекрили рух Кримським мостом. Однак невдовзі його відновили.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США "не бачить підстав сумніватися" у словах Путіна про те, що перша партія російської ядерної зброї вже у Білорусі, повідомляє CNN.

Джерела видання також визнали, що американській розвідці непросто відстежувати місце перебування російської ядерної зброї.

Раніше співрозмовники видання серед західних посадовців казали, що не схоже, щоби Білорусь завершила підготовку місць зберігання. Проте інші джерела казали CNN, що у Білорусі залишилися ще деякі об’єкти радянського часу, на яких таку зброю можна було б розмістити.

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