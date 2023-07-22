Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський відзначив роботу Нацгвардії та розвідки

"Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів".

Зеленський відзначив роботу Нацгвардії та розвідки
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відзначив та подякував за роботу військовим Нацгвардії та Головного управління розвідки.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях - я дякую вам! Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців – воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на Півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед! Слава вам!", - сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки – підрозділ Тимура. Дуже круті, хлопці! Молодці! Дякую!", - додав президент.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україні не потрібно створювати Моссад (зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю), щоб вбивати ворогів своєї держави по всьому світу, оскільки українські спецпризначенці вже це роблять.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies