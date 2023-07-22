"Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів".

Президент Володимир Зеленський відзначив та подякував за роботу військовим Нацгвардії та Головного управління розвідки.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях - я дякую вам! Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців – воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на Півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед! Слава вам!", - сказав Зеленський.

"Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки – підрозділ Тимура. Дуже круті, хлопці! Молодці! Дякую!", - додав президент.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україні не потрібно створювати Моссад (зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю), щоб вбивати ворогів своєї держави по всьому світу, оскільки українські спецпризначенці вже це роблять.