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Німецька компанія Rheinmetall запустила нову лінію виробництва для вирішення проблеми нестачі снарядів для ЗСУ

Йдеться про виробництва 35-міліметрових боєприпасів до самохідних зеніток Gepard.

Німецька компанія Rheinmetall запустила нову лінію виробництва для вирішення проблеми нестачі снарядів для ЗСУ
Німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard
Фото: Мілітарний

Німецька компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму підприємстві в Нижній Саксонії для виробництва 35-міліметрових боєприпасів до самохідних зеніток Gepard, якими користується українська армія.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Bild.

Перші снаряди вже найближчим часом надійдуть у передові частини. Загалом Rheinmetall планує поставити 300 тис. снарядів, 40 тис. із них буде поставлено цього року.

В німецьких збройних силах системи Gepard вже були виведені з експлуатації, а запаси боєприпасів були на нулі, оскільки виготовлялися вони у 80-х роках. Водночас українська армія активно застосовує їх, зокрема для боротьби з дронами-камікадзе, що призводить до високої витрати боєприпасів.

При цьому виробник зіткнувся з неможливістю налагодити випуск оригінальних боєприпасів для зеніток Gepard у зв'язку з відсутністю технологічних документів. Замість цього інженери компанії модифікували наявні 35-мм боєприпаси для бортової зброї бойової машини піхоти під Gepard.

Також зазначається, що Rheinmetall повним ходом веде роботи з ремонту списаної техніки, такої як танки Leopard і БМП Marder. Наразі в Україну щомісяця поставляється близько 10 машин Marder.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall побудує в Україні танковий завод попри погрози Росії. Rheinmetall інвестує у спільне з Укроборонпромом підприємство близько 200 млн євро.

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