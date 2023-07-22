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Залужний показав, як артилеристи знищили ворожий Т-80

Вогневе ураження здійснили артилеристи 45-ї бригади.

Залужний показав, як артилеристи знищили ворожий Т-80
Фото: Скрін з відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ефектної роботи українських артилеристів.

Відео оприлюднене у Телеграмі.

"Нищівне вогневе ураження противника здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як українські артилеристи точним пострілом знищують російський танк Т-80.

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Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російського “воєнкора” Ростислава Журавльова під час бойових дій у районі села П'ятихатки Запорізької області. 

Також Сили оборони ліквідували російського комбрига Дениса Іванова. На російських держканалах його називали “легендарним комбригом”. 

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