Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ефектної роботи українських артилеристів.

Відео оприлюднене у Телеграмі.

"Нищівне вогневе ураження противника здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як українські артилеристи точним пострілом знищують російський танк Т-80.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російського “воєнкора” Ростислава Журавльова під час бойових дій у районі села П'ятихатки Запорізької області.

Також Сили оборони ліквідували російського комбрига Дениса Іванова. На російських держканалах його називали “легендарним комбригом”.