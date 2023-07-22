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Жителька Харківщини підірвалася на вибуховому пристрої

Жінку госпіталізували.

Жителька Харківщини підірвалася на вибуховому пристрої
Фото: Генштаб

На Харківщині жінка підірвалася на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Трагедія сталася в Ізюмі. Потерпіла отримала травму ноги. Жительку госпіталізували.

В ОВА наголосили, що мінна небезпека в області залишається високою.

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Нагадаємо, напередодні в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750.

Нещодавно трагічний випадок стався на околиці селища Андріївка. Тракториста госпіталізували до лікарні в Балаклії.

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