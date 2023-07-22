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Дощ у Києві триватиме до кінця доби

Місцева влада попереджає про можливі підтоплення через зливу.

Дощ у Києві триватиме до кінця доби
Фото: З відкритих джерел

У Києві сьогодні падає дощ, який протримається до кінця доби.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Місцева влада попереджає про можливі підтоплення через зливу. Дорожники вже чергують на вулицях.

Гідрослужби "Київавтодору" мають напоготові 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

За прогнозами синоптиків, майже всю територію України сьогодні заллють дощі. При цьому у центральних та південних областях очікують шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Нагадаємо, що надвечір 7 липня у Києві розпочалась гроза із дощем. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах Києва.

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