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Колишній вчитель ліцею у Києві виявився проросійським агітатором, – СБУ

Також Служба безпеки викрила прихильника Кремля на Харківщині: він брав участь у постановочних сюжетах російських медіа під час окупації регіону.

Колишній вчитель ліцею у Києві виявився проросійським агітатором, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала у Києві і на Харківщині підривну діяльність ще двох прихильників рашизму, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зловмисники повторювали наративи Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування серед своїх знайомих. Так, у Києві СБУ викрила колишнього викладача одного з ліцеїв Києва. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст. 

Фото: СБУ

Також він намагався нав’язувати постулати рашизму під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечував існування України як суверенної держави. Крім того, ворожий пропагандист схиляв знайомих громадян призовного віку «відкошувати» від служби у лавах Сил оборони і вихваляв очільників Кремля.

На Харківщині викрито ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону. Тоді він проживав у захопленому на той час населеному пункті і "роздавав" інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну в Україні "громадянським конфліктом". Також в цих сюжетах він добровільно закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора.

Фото: СБУ

Такі відео російські ЗМІ подавали нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового "розгону" в інформпросторі.

Після звільнення регіону зловмисник "заліг на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак, СБУ завадила його "планам".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.

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Нагадаємо, кіберфахівці і слідчі Служби безпеки затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію Росії і закликав до захоплення державної влади в Україні.

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