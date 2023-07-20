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В Одесі затримали блогера з Миколаївщини, який був "правою рукою" Стремоусова

Його публікації "підхоплювали" центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом "позиції пересічних громадян України".

В Одесі затримали блогера з Миколаївщини, який був "правою рукою" Стремоусова
Фото: СБУ

Кіберфахівці і слідчі Служби безпеки затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію Росії і закликав до захоплення державної влади в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Затниманим виявився проросійський блогер з Миколаївщини, який тривалий час працював на колаборанта Стремоусова і фактично був його «правою рукою». До повномасштабного вторгнення РФ вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора. На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території", - йдеться в повідомленні.

Для поширення контенту блогер використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі "Вконтакте" із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів.

Він заперечував існування Української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову. У подальшому його сюжети і публікації "підхоплювали" центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом "позиції пересічних громадян України".

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Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм "мужчина".

Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області виявлено ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено "посадову інструкцію інформагентства".

Затриманому повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів); ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, Кирило Стремоусов – херсонський журналіст, директор ІА "Таврія News". Ще до війни багато громадських активістів звинувачували його в сепаратистських настроях. У минулому він організовував "Російські пробіжки" в Херсоні, а у 2018 році став відомим після спроби відбити в СБУ депутата окупаційної Євпаторійської міської ради Сергія Осьминіна.

На початку 2019-го Стремоусова затримували через бійку із застосуванням травматичної зброї та сльозогінного газу в пресклубі газети "Новий день" йому оголосили підозру в хуліганстві.

У березні 2022 року блогер-колаборант вийшов у Херсоні з червоним прапором на мітинг на підтримку осійських окупантів.

У листопаді минулого року російські пропагандистські ресурси заявили про загибель Стремоусова в ДТП.

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