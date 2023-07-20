Головне за ніч та ранок. Четвер, 20 липня

Нічні ракетні атаки на Одесу і Миколаїв, близько 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Цієї ночі росіяни знову атакували південь України – Одесу та Миколаїв. Ворог випустив 19 крилатих ракет та 19 ударних БпЛА. Під ударом були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі, повідомили в Повітряних силах.

Росіяни випустили сім крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим), чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря), три крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря), пʼять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим), 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 18 повітряних цілей", – поінформували в Повітряних силах.

В Одесі та Одеській області є руйнування і постраждалі, повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер.

Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк уточнила під час телемарафону, що у середмісті Одеси зруйновано адміністративну будівлю. Поранення отримали четверо людей. В області є влучання у складські приміщення.

За словами Гуменюк, росіяни били ракетами різного типу. Долучилися до атаки підводний човен, який ніс чергування у Чорному морі, стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, берегові ракетні комплекси. Загальна кількість бойових цілей перевищила два десятки.

Уночі 20 липня близько 3:03 години під час повітряної тривоги російські окупанти вдарили ракетами по центру Миколаєва.

Станом на 10:42 відомо про одного загиблого. Інформацію кореспондентам "Суспільного" підтвердив заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров. Поранені 19 людей.

Унаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45 ранку. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав зокрема 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу 19 липня Збройні сили знищили близько 530 окупантів, 6 танків, 3 засоби ППО та 14 крилатих ракет ворога. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну втрати армії РФ склали близько 240 010 осіб вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Загинув 40-річний цивільний чоловік.

Учора окупанти кілька разів били по Вовчанську. Внаслідок атак у місті пошкоджені щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди. Спалахнули пожежі.

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