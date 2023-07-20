У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Є поранені
Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Є поранені
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
ГоловнаСуспільствоВійна

Цієї ночі ворог бив по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Минулося без постраждалих.

Цієї ночі ворог бив по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Уночі 20 липня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Є влучання у Нікополі та Марганецькій громаді.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожої атаки були пошкоджені дев’ятиповерховий будинок, підприємство, автостоянка та автомобіль.

Фото: Сергій Лисак

Вранці ворог вдарив по Мирівській громаді. Пошкоджена агрофірма, інфраструктурний об'єкт, 4 житлові будинки.Наслідки ворожих атак уточнюються. Загиблих та поранених немає.

Фото: Сергій Лисак

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, вночі 18 липня ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь та Синельниківську громаду Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies