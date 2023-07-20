Минулося без постраждалих.

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Уночі 20 липня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Є влучання у Нікополі та Марганецькій громаді.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожої атаки були пошкоджені дев’ятиповерховий будинок, підприємство, автостоянка та автомобіль.

Фото: Сергій Лисак

Вранці ворог вдарив по Мирівській громаді. Пошкоджена агрофірма, інфраструктурний об'єкт, 4 житлові будинки.Наслідки ворожих атак уточнюються. Загиблих та поранених немає.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вночі 18 липня ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь та Синельниківську громаду Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих.