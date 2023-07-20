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Четверо людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Ворог відкривав вогонь понад 70 разів. 

Протягом минулої доби росіяни здійснили 72 обстріли Херсонської області, випустивши 277 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та безпілотників. Поранені четверо людей.

По Херсону ворог випустив вісім снарядів. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію фермерського господарства в Бериславському районі; територію садового товариства в Дар'ївській громаді; адміністративну будівлю в Херсоні", – зазначив він.  

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову атакували південні українські міста Миколаїв та Одесу. Для Одеси це вже третій нічний напад поспіль. Росіяни цілять у портову інфраструктуру умисно, адже звідти експортували українське зерно. 

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