Четверо людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Протягом минулої доби росіяни здійснили 72 обстріли Херсонської області, випустивши 277 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та безпілотників. Поранені четверо людей.

По Херсону ворог випустив вісім снарядів. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію фермерського господарства в Бериславському районі; територію садового товариства в Дар'ївській громаді; адміністративну будівлю в Херсоні", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову атакували південні українські міста Миколаїв та Одесу. Для Одеси це вже третій нічний напад поспіль. Росіяни цілять у портову інфраструктуру умисно, адже звідти експортували українське зерно.