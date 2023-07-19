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За день російські окупанти обстріляли 9 громад Сумщини

Всього внаслідок обстрілів зафіксовано 99 вибухів.

За день російські окупанти обстріляли 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська та Новослобідська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 99 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни били із міннометів, САУ та авіації. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Також було зафіксовано горіння гаражу, літньої кухні і господарчої споруди.

Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, внаслідок чого було пошкоджено господарську споруду, домогосподарство та вбито худобу. 

Юнаківську, Миколаївську, Есманську, Новослобідську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів. 

А Хотінську та Великописарівську громади армія РФ обстріляла з артилерії. 

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська вкотре обстріляли Очаків у Миколаївській області. Цього разу окупанти обстріляли житлову пʼятиповерхівку в центрі міста.

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