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Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні

Загальна вартість пакета становить 1,3 млрд доларів.

Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні
NASAMS
Фото: defence-ua.com

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні. Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

В рамках цього пакета на загальну суму 1,3 млрд доларів Україна отримає:

  • Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди калібру 152 мм;
  • обладнання для розмінування;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • 150 бензовозів;
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • Обладнання для безпеки портів і гаваней;
  • Тактичні захищені системи зв'язку;
  • Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

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Як уточнили в Пентагоні, програма USAI передбачає, що США закуповують техніку у промисловості або партнерів, щоб потім відправити в Україну. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що 14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Rammstein продемонструвала непохитну підтримку України партнерами.

Пріоритетом зустрічі було постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Зокрема, фокус був на ППО, боєприпасах та броні.

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