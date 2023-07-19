Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні. Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Про це повідомила пресслужба Міноборони США.
В рамках цього пакета на загальну суму 1,3 млрд доларів Україна отримає:
- Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- обладнання для розмінування;
- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- Обладнання для безпеки портів і гаваней;
- Тактичні захищені системи зв'язку;
- Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Як уточнили в Пентагоні, програма USAI передбачає, що США закуповують техніку у промисловості або партнерів, щоб потім відправити в Україну. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що 14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Rammstein продемонструвала непохитну підтримку України партнерами.
Пріоритетом зустрічі було постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Зокрема, фокус був на ППО, боєприпасах та броні.