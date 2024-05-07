“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, - Reuters

Серед них буде представник Франції.

Путін під час засідання колегії Генпрокуратури, 26 березня 2024 року

20 країн-членів Європейського союзу бойкотуватимуть “інавгурацію” Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Втім, очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників.

Зокрема, паризьке дипломатичне джерело повідомило: “Францію представлятиме її посол у Росії”.

Раніше у Кремлі повідомляли, що запросили глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві на захід.