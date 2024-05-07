“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, - Reuters

20 країн-членів Європейського союзу бойкотуватимуть “інавгурацію” Володимира Путіна.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Втім, очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників.
Зокрема, паризьке дипломатичне джерело повідомило: “Францію представлятиме її посол у Росії”.
Раніше у Кремлі повідомляли, що запросили глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві на захід.
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Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.Церемонія чергового вступу на посаду "президента РФ" запланована на 7 травня.
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Кілька країн уже заявили, що не делегуватимуть своїх представників на цей захід.
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Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ і закликало інші країни слідувати цьому прикладу.
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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна.
- Держдепартамент заявив, що США не будуть представлені на “інавгурації” Путіна.