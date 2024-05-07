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“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, - Reuters

Серед них буде представник Франції.

“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, - Reuters
Путін під час засідання колегії Генпрокуратури, 26 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

20 країн-членів Європейського союзу бойкотуватимуть “інавгурацію” Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Втім, очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників.

Зокрема, паризьке дипломатичне джерело повідомило: “Францію представлятиме її посол у Росії”.

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Раніше у Кремлі повідомляли, що запросили глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві на захід.

  • Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.Церемонія чергового вступу на посаду "президента РФ" запланована на 7 травня.

  • Кілька країн уже заявили, що не делегуватимуть своїх представників на цей захід.

  • Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ і закликало інші країни слідувати цьому прикладу. 

  • Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна.

  • Держдепартамент заявив, що США не будуть представлені на “інавгурації” Путіна.
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