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Литва приєднається до надання Україні додаткових систем ППО, - Науседа

Яким саме чином Литва доєднається до ініціативи, Науседа не розповів.

Литва приєднається до надання Україні додаткових систем ППО, - Науседа
Володимир Зеленський та Гітанас Науседа
Фото: Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа розповів про своє спілкування із президентом України Володимиром Зеленським.

“Поспілкувався з Зеленським щодо українського саміту миру, ситуації на передовій та військової підтримки України. Усі варіанти підтримки України мають залишатися на столі”, - зазначив Науседа.

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Він також наголосив, що цінує рішення Німеччини надіслати додаткову систему Patriot до України. 

“Литва приєднається та допоможе Україні з необхідними системами”, - пообіцяв Науседа.

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