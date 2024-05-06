Литва приєднається до надання Україні додаткових систем ППО, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа розповів про своє спілкування із президентом України Володимиром Зеленським.
“Поспілкувався з Зеленським щодо українського саміту миру, ситуації на передовій та військової підтримки України. Усі варіанти підтримки України мають залишатися на столі”, - зазначив Науседа.
Він також наголосив, що цінує рішення Німеччини надіслати додаткову систему Patriot до України.
“Литва приєднається та допоможе Україні з необхідними системами”, - пообіцяв Науседа.
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Німеччина запустила ініціативу щодо забезпечення України засобами ППО.
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Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для відбиття російських авіаударів. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують.
- Україна працює з Німеччиною над отриманням додаткової IRIS-T.