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Естонський парламент назвав РПЦ інститутом, який підтримує військову агресію Росії

Рійгікогу закликав усі держави та міжнародну спільноту перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату.

Естонський парламент назвав РПЦ інститутом, який підтримує військову агресію Росії
Патріарх Кирило (агент КДБ Кирило Гундяєв)
Фото: EPA/UPG

Парламент Естонії (Рійгікогу) 6 травня визнав Московський патріархат інститутом, який підтримує військову агресію Росії, передає ERR.

Парламент засудив діяльність Російської православної церкви, яка виправдовує і підтримує агресію Кремля проти України. Рійгікогу підкреслив, що це стосується Московського патріархату як інституту та керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ'я.

Заяву парламенту підтримали 75 депутатів, 8 виступили проти.

Документ засуджує війну РФ проти України, незаконну окупацію низки територій і зазначає, що терористичний путінський режим, який погрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і по всьому світу.

"Патріарх Московський і всієї Русі Кирило з початку розв'язаної Російською Федерацією в 2022 році повномасштабної війни проти України відкрито підтримує агресію терористичного режиму Російської Федерації. Як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату і патріарх Кирило використовують ідеологію "русского мира", за допомогою якої знищують прояви демократії в Росії, мілітаризують російське суспільство і виправдовують агресію з метою розширити Російську Федерацію на всі території, що історично перебували під впливом Росії, зокрема, на Україну", – йдеться у заяві.

Рійгікогу відреагував на документ Всесвітнього російського народного собору про "священну війну". "Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема, пряму загрозу суспільному та конституційному порядку в Естонії", - вважає естонський парламент.

У заяві йдеться, що Естонія хоч і виступає за свободу віросповідання, але "в сучасному світі держава також повинна захищати населення від терористичної та іншої ворожої пропаганди та від закликів до насильства". "Захист від подібної пропаганди, зокрема, торкається і православних, які проживають в Естонії, незалежно від мови, національності або канонічної приналежності. З урахуванням попередньої діяльності Московського патріархату зберігається висока загроза впливу на населення в цьому псевдорелігійному контексті", - наголосили парламентарі.

Також Рійгікогу закликав усі держави та міжнародну спільноту перешкоджати ворожій діяльності РПЦ.

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