Естонський парламент назвав РПЦ інститутом, який підтримує військову агресію Росії

Парламент Естонії (Рійгікогу) 6 травня визнав Московський патріархат інститутом, який підтримує військову агресію Росії, передає ERR.

Парламент засудив діяльність Російської православної церкви, яка виправдовує і підтримує агресію Кремля проти України. Рійгікогу підкреслив, що це стосується Московського патріархату як інституту та керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ'я.

Заяву парламенту підтримали 75 депутатів, 8 виступили проти.

Документ засуджує війну РФ проти України, незаконну окупацію низки територій і зазначає, що терористичний путінський режим, який погрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і по всьому світу.

"Патріарх Московський і всієї Русі Кирило з початку розв'язаної Російською Федерацією в 2022 році повномасштабної війни проти України відкрито підтримує агресію терористичного режиму Російської Федерації. Як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату і патріарх Кирило використовують ідеологію "русского мира", за допомогою якої знищують прояви демократії в Росії, мілітаризують російське суспільство і виправдовують агресію з метою розширити Російську Федерацію на всі території, що історично перебували під впливом Росії, зокрема, на Україну", – йдеться у заяві.

Рійгікогу відреагував на документ Всесвітнього російського народного собору про "священну війну". "Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема, пряму загрозу суспільному та конституційному порядку в Естонії", - вважає естонський парламент.

У заяві йдеться, що Естонія хоч і виступає за свободу віросповідання, але "в сучасному світі держава також повинна захищати населення від терористичної та іншої ворожої пропаганди та від закликів до насильства". "Захист від подібної пропаганди, зокрема, торкається і православних, які проживають в Естонії, незалежно від мови, національності або канонічної приналежності. З урахуванням попередньої діяльності Московського патріархату зберігається висока загроза впливу на населення в цьому псевдорелігійному контексті", - наголосили парламентарі.

Також Рійгікогу закликав усі держави та міжнародну спільноту перешкоджати ворожій діяльності РПЦ.