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Латвійські дипломати проігнорують інавгурацію Путіна

У Латвії нагадали, що Міжнародний кримінальний суд розшукує очільника РФ.

Латвійські дипломати проігнорують інавгурацію Путіна
Путін зустрічається зі ЗМІ у своєму передвиборчому штабі в Москві,18 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Дипломати Латвії не братимуть участь у інавгурації Володимира Путіна після його "переобрання".

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х (Twitter).

"Представники посольства Латвії не приїдуть на інавгурацію глави держави-агресора, яка атакує все, за що ми виступаємо", – написала вона.

Також нагадала, що Міжнародний кримінальний суд оголосив у розшук Путіна за військові злочини.

  • Раніше таку ж заяву зробили у Чехії та Естонії. Країни підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.
  • Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.
  • Російські окупанти зроблять примусовим для росіян та жителів тимчасово окупованих територій перегляд так званої "інавгурації" Володимира Путіна.
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