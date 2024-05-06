Латвійські дипломати проігнорують інавгурацію Путіна

У Латвії нагадали, що Міжнародний кримінальний суд розшукує очільника РФ.

Путін зустрічається зі ЗМІ у своєму передвиборчому штабі в Москві,18 березня 2024 року.

Дипломати Латвії не братимуть участь у інавгурації Володимира Путіна після його "переобрання".

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х (Twitter).

"Представники посольства Латвії не приїдуть на інавгурацію глави держави-агресора, яка атакує все, за що ми виступаємо", – написала вона.

Також нагадала, що Міжнародний кримінальний суд оголосив у розшук Путіна за військові злочини.

Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 5, 2024