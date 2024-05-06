Латвійські дипломати проігнорують інавгурацію Путіна

Дипломати Латвії не братимуть участь у інавгурації Володимира Путіна після його "переобрання".
Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х (Twitter).
"Представники посольства Латвії не приїдуть на інавгурацію глави держави-агресора, яка атакує все, за що ми виступаємо", – написала вона.
Також нагадала, що Міжнародний кримінальний суд оголосив у розшук Путіна за військові злочини.
Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 5, 2024
Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.
Putin is wanted for war crimes by the ICC.
- Раніше таку ж заяву зробили у Чехії та Естонії. Країни підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.
- Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.
- Російські окупанти зроблять примусовим для росіян та жителів тимчасово окупованих територій перегляд так званої "інавгурації" Володимира Путіна.