Ліпавський: Чехія відкликає свого посла в Росії

Уряд Чехії відкликає свого посла в Росії. Повноваження Вітезслава Півоньки закінчаться наприкінці травня. Він працював у Росії з 2018 року, однак із 2022 року знаходиться в Празі, а представляли країну у РФ дипломати нижчого рівня.
Про це пише ČTK.
"Ми інтенсивно працюємо над новим послом. Нинішнього посла вже відкликано. Я вірю, що колись з'явиться новий посол Чехії", – сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.
ЗМІ припускають, що новим послом може стати дипломат і колишній заступник міністра оборони Даніель Коштовал.
Раніше чеські чиновники довго дискутували, чи потрібний посол у Москві під час російської військової агресії в Україні.
- У Чеської Республіки напружені дипломатичні відносини з Росією з 2021 року після того, як чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб причетні до вибухів у 2014 році на складах боєприпасів у Врбетіце на Злінщині.
- Кількість російських дипломатів у Чехії продовжувала скорочуватися після російського вторгнення в Україну. Торік у посольстві Росії в Празі працювало шість дипломатів.
- Крім того, у Чехії та Естонії підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.