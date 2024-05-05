Ліпавський: Чехія відкликає свого посла в Росії

Над кандидатурою нового посла вже працюють.

Уряд Чехії відкликає свого посла в Росії. Повноваження Вітезслава Півоньки закінчаться наприкінці травня. Він працював у Росії з 2018 року, однак із 2022 року знаходиться в Празі, а представляли країну у РФ дипломати нижчого рівня.

Про це пише ČTK.

"Ми інтенсивно працюємо над новим послом. Нинішнього посла вже відкликано. Я вірю, що колись з'явиться новий посол Чехії", – сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

ЗМІ припускають, що новим послом може стати дипломат і колишній заступник міністра оборони Даніель Коштовал.

Раніше чеські чиновники довго дискутували, чи потрібний посол у Москві під час російської військової агресії в Україні.