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Ліпавський: Чехія відкликає свого посла в Росії

Над кандидатурою нового посла вже працюють.

Ліпавський: Чехія відкликає свого посла в Росії
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Уряд Чехії відкликає свого посла в Росії. Повноваження Вітезслава Півоньки закінчаться наприкінці травня. Він працював у Росії з 2018 року, однак із 2022 року знаходиться в Празі, а представляли країну у РФ дипломати нижчого рівня.

Про це пише ČTK.

"Ми інтенсивно працюємо над новим послом. Нинішнього посла вже відкликано. Я вірю, що колись з'явиться новий посол Чехії", – сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

ЗМІ припускають, що новим послом може стати дипломат і колишній заступник міністра оборони Даніель Коштовал. 

Раніше чеські чиновники довго дискутували, чи потрібний посол у Москві під час  російської військової агресії в Україні. 

  • У Чеської Республіки напружені дипломатичні відносини з Росією з 2021 року після того, як чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб причетні до вибухів у 2014 році на складах боєприпасів у Врбетіце на Злінщині. 
  • Кількість російських дипломатів у Чехії продовжувала скорочуватися після російського вторгнення в Україну. Торік у посольстві Росії в Празі працювало шість дипломатів.
  • Крім того, у Чехії та Естонії підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.
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