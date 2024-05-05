​В Угорщині пройшов антиурядовий протест

Тисячі людей вийшли на мітинг у другому за величиною місті країни Дебрецені.

Сьогодні, 5 травня, у другому за величиною місті Угорщини Дебрецен тисячі людей зібрались на антиурядовий мітинг, який організувала партієя "Повага та свобода" (TISZA) опозиціонера Петера Мадяра.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, акція відбулася у місті, яке є "бастіоном" підтримки партії "Фідес" Віктора Орбана, що править тут з 1998 року.

Рейтинг опозиційної партії TISZA за кілька тижнів зріс практично з нуля до 25%. Хоч цей показник на 20 пунктів нижчий за рейтинг орбанівської "Фідес", партія Мадяра значно випереджає інші опозиційні політсили.

43-річний юрист і ексдипломат, Мадяр проважить кампанію, обіцяючи викорінити корупцію та повернутись до європейського мейнстріму після 14 років правління Орбана.

Крім того, у матеріалі йдеться про те, що опоозиція хоче перетворити вибори в ЄС і місцеві вибори 9 червня на фактичний референдум щодо перебування Орбана на посаді.

Також Мадяр може стати головним суперником Орбана на наступних парламентських виборах у 2026 році.

Мадяр став широко відомим у лютому, коли зробив резонансні коментарі про внутрішню роботу уряду. Він звинуватив Антала Рогана, міністра, який очолює офіс Орбана, у керуванні централізованою пропагандистською машиною.

Він також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, де Варга детально описала спробу старшого помічника глави кабінету Орбана втрутитися у справу про хабарництво. Зараз прокуратура перевіряє ці заяви.

Розслідування відбувається в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до європейського парламенту в червні, а також після скандалу з сексуальним насильством, через який у лютому втратили посади двоє його ключових політичних союзників – колишній президент та Варга.