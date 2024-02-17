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У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана

На площі Героїв угорської столиці зібралося декілька десятків тисяч невдоволених політикою партії "Фідес". 

У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Мітинг у Будапешті
Фото: Bloomberg

Найбільший за останні роки антивладний мітинг відбувся в угорській столиці Будапешті. Кілька десятків тисяч людей зібралися на площі Героїв, щоб висловити невдоволення діями уряду Віктора Орбана та представників його правлячої партії "Фідес".

За повідомленням Reuters, формальним приводом для проведення акції став заклик дев'яти митців, серед яких популярний в Угорщині співак Азарія, зібратися на підтримку жертв сексуального насильства. Вже понад тиждень ця тема активно обговорюється в суспільстві після того, як президентка Угорщини і соратниця Орбана Каталіна Новак пішла у відставку через своє рішення помилувати засудженого за злочини проти дітей чоловіка.

Протестні настрої, що викликала ця подія, навряд вплинуть на політичне життя Угорщини, адже до наступних парламентських виборів в країні залишається ще чимало часу - вони мають відбутися у 2026 році. Але експерти припускають, що інцидент із пані Новак може зашкодити шансам партії "Фідес" збільшити своє представництво у Європарламенті під час цьогорічного волевиявлення. 

  • Єврокомісія звинувачала Віктора Орбана в утисках опозиції. Ризики для свободи слова та демократії, на думку чиновників ЄС, містить ініційований угорським прем'єром "закон про захист суверенітету".  

   

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