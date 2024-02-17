У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана

Найбільший за останні роки антивладний мітинг відбувся в угорській столиці Будапешті. Кілька десятків тисяч людей зібралися на площі Героїв, щоб висловити невдоволення діями уряду Віктора Орбана та представників його правлячої партії "Фідес".

За повідомленням Reuters, формальним приводом для проведення акції став заклик дев'яти митців, серед яких популярний в Угорщині співак Азарія, зібратися на підтримку жертв сексуального насильства. Вже понад тиждень ця тема активно обговорюється в суспільстві після того, як президентка Угорщини і соратниця Орбана Каталіна Новак пішла у відставку через своє рішення помилувати засудженого за злочини проти дітей чоловіка.

Протестні настрої, що викликала ця подія, навряд вплинуть на політичне життя Угорщини, адже до наступних парламентських виборів в країні залишається ще чимало часу - вони мають відбутися у 2026 році. Але експерти припускають, що інцидент із пані Новак може зашкодити шансам партії "Фідес" збільшити своє представництво у Європарламенті під час цьогорічного волевиявлення.