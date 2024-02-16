Відповідна заява була підписана в Брюсселі з 20 іншими державами-членів НАТО.

Угорщина приєдналась до коаліції з розмінування України

Угорщина приєдналась до Коаліції з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України, створеної під час міністерської зустрічі країн-членів НАТО в Брюсселі.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий.

Він заявив, що одне з найнагальніших завдань в Україні, яке впливає на повсякденне життя населення, – це розмінування.

"Угорщина в кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі підписала Заяву про намір з 20 іншими державами-членів НАТО щодо створення Коаліції з виведення розмінування", – написав міністр.

Він додав, що Сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності.

Напередодні також стало відомо, що Чехія долучиться до коаліції з розмінування України.

Нагадаємо, що 14 лютого США передали Україні обладнання для розмінування на 1 мільйон доларів.