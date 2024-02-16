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Уряд Нідерландів пропрацьовує сценарій виходу США з НАТО

Міністерка оборони країни вже порахувала, як доведеться змінити фінансування військової сфери.

Уряд Нідерландів пропрацьовує сценарій виходу США з НАТО
Нідерландські військові
Фото: Укрінформ

Критичні заяви Дональда Трампа щодо НАТО змусили уряд Нідерландів замислитися над тим, як діяти у випадку перемоги республіканця на виборах з подальшим виходом США із Альянсу. Про розробку рішень в рамках такого сценарію розповіло нідерландське медіа NOS.

Наразі Нідерланди не виконують вимогу щодо фінансування військової галузі в розмірі 2% ВВП, на якій так наполягає Трамп. Якщо ж США справді залишать союзників без своєї допомоги, то суму витрат доведеться збільшувати вдвічі, до 4% ВВП. Саме такі цифри озвучила міністерка оборони Нідарландів Кайса Оллонгрен.

Урядовиця назвала заяви Дональда Трампа тривожним дзвінком, який має нагадати, що не варто сприймати геополітичну ситуація як належне. Проте саму ймовірність виходу США з НАТО вона оцінює як низьку і розглядає лише у якості теоретичного розвитку подій.

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