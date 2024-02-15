Із 20 лютого польські фермери заблокують усі переходи на кордоні з Україною

20 лютого польські фермери заблокують усі переходи кордону між Польщею та Україною, повідомляє RMF24.

Як ідеться в заяві профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність», будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".

Фермери протестують проти напливу товарів з України, які імпортують через відкриття кордонів Євросоюзом. Страйкарі вважають, що відсутність регулювання ставить під сумнів рентабельність їхньої галузі, переробної та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством.

Страйк оголосили на 30 днів. Протестувальники стверджують, що їхні дії спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки в країні.

Фермерські протести тривають уже багато тижнів не лише у Польщі, а й у всій Європі. Виробники виступають і проти напливу продовольства з України, а й правил ЄС, пов'язаних із так званим «Зеленим курсом».

«Зелений курс» - це пакет законів ЄС, які покликані допомогти Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законі включають, серед іншого, обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії, метою якої є забезпечення виробництва здорової їжі.