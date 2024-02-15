Глава Мінфіну США обговорила з європейськими лідерами конфіскацію активів РФ

Єллен зазначила, що поки не досягла прогресу в переконанні тих, хто скептично ставиться до реалізації ініціативи.

Міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила, що упродовж останніх днів провела переговори про потенційну конфіскацію російських активів з європейськими лідерами, передає Bloomberg.

Єллен зазначила - наразі вона не досягла прогресу, щоб повідомити про те, як переконати основних скептиків щодо плану подальшого просування у питанні конфіскації.

"Всі, хто бере участь у цих розмовах, бачать потенційну вигоду від пошуку законного, як усередині країни, так і за кордоном, способу використовувати економічну цінність цих активів на постійній основі для підтримки України", — сказала міністр фінансів.

Єллен, зокрема, провела перемовини з президенткою Європейського центробанку Крістін Лагард і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, але подробиць не озвучила. Відомо лише, що ЄЦБ і Німеччина висловили стурбованість щодо питання конфіскації активів. ЄЦБ, наприклад, висловив стурбованість не лише з приводу прямої конфіскації активів, а й щодо менш радикального плану про застосування податку на непередбачені доходи до прибутку. Центральний банк попередив про вплив таких кроків на роль євро та фінансову стабільність.

Попри те, що міністр теж мала побоювання з приводу конфіскації заморожених активів РФ, але вона схилилася до підтримки такого кроку. Однак Мінфін США дав зрозуміти, що дуже важливо, щоб цей план підтримали країни "Великої сімки" та ЄС.

"Існує ціла низка ризиків і потенційних несприятливих наслідків, і ми дуже ретельно їх вивчаємо і думаємо, як їх можна пом'якшити", - сказала Єллен.

Як ЄС шукає можливості підтримати Україну за допомогою арештованих російських активів