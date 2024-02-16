Кандидатом на посаду прем’єра Пакистану від незалежних кандидатів став онук диктатора

Кандидат на посаду прем'єра Пакистану від руху “Рух за справедливість”(PTI) Омар Айюб Хан

Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, який зараз перебуває за ґратами, обрав кандидата на посаду прем'єра від своєї політичної сили “Рух за справедливість”(PTI), пише BBC.

Один з лідерів партії оголосив сьогодні, що ним став Омар Айюб Хан.

Конституція країни вимагає сформувати уряд до 29 лютого. Нового прем’єра оберуть члени Національної асамблеї Пакистану.

Видання зазначає, що кандидатом від Пакистанської мусульманської ліги й суперником Омара Хана став колишній прем’єр-міністр країни Шехбаз Шаріф, брат Наваза Шаріфа.

Хто такий Омар Айюб Хан

Проти Омара Айюба висунуто кримінальні обвинувачення за участь у заворушеннях проти арешту Імрана Хана в травні минулого року. Однак це не позбавляє його права претендувати на пост прем'єр-міністра.

У разі обрання прем'єр-міністром пріоритетом Айюба буде звільнення політичних в'язнів.

Омар Айюб Хан є онуком Мохамеда Айюб Хана − військового диктатора та президента Пакистану з 1958 до 1969 року.

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