Кандидатом на посаду прем’єра Пакистану від незалежних кандидатів став онук диктатора

Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, який зараз перебуває за ґратами, обрав кандидата на посаду прем'єра від своєї політичної сили “Рух за справедливість”(PTI), пише BBC.
Один з лідерів партії оголосив сьогодні, що ним став Омар Айюб Хан.
Конституція країни вимагає сформувати уряд до 29 лютого. Нового прем’єра оберуть члени Національної асамблеї Пакистану.
Видання зазначає, що кандидатом від Пакистанської мусульманської ліги й суперником Омара Хана став колишній прем’єр-міністр країни Шехбаз Шаріф, брат Наваза Шаріфа.
Хто такий Омар Айюб Хан
Проти Омара Айюба висунуто кримінальні обвинувачення за участь у заворушеннях проти арешту Імрана Хана в травні минулого року. Однак це не позбавляє його права претендувати на пост прем'єр-міністра.
У разі обрання прем'єр-міністром пріоритетом Айюба буде звільнення політичних в'язнів.
Омар Айюб Хан є онуком Мохамеда Айюб Хана − військового диктатора та президента Пакистану з 1958 до 1969 року.
Що було раніше
- “Пакистанська мусульманська ліга” та “Пакистанська народна партія” (ПНР), які відповідно очолюють Наваз Шаріф та Білаваль Бхутто, досягли угоди щодо формування урядової коаліції.
- За результатами виборів у Пакистані незалежні депутати за підтримки PTI отримали отримали 93 з 266 місць. Партія Шаріфа має 75 місць, а політсила Білаваля Бхутто виборола 54 місць. Решту мандатів мають менші партії.
- Окремо 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин.
- Імран Хан і його партія продовжують наголошувати, що вибори були сфальсифіковані проти них, і планують оскаржити результати. Про фальсифікації заявив і демократичний Захід, зокрема міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
- Загалом вибори були дуже суперечливими. Напередодні й протягом голосування відбулося понад 50 терактів, під час яких загинуло щонайменше 38 осіб. На час виборів Ісламабад тимчасово закрив кордони з Іраном та Афганістаном і заблокував мобільний зв'язок.