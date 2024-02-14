У Пакистані суперники Імрана Хана домовилися про урядову коаліцію

“Пакистанська мусульманська ліга” та “Пакистанська народна партія” (ПНР) досягли угоди щодо формування уряду Пакистану, пише BBC.

Ці політичні сили очолюють відповідно Наваз Шаріф та Білаваль Бхутто.

Така домовленість допоможе Шаріфу стати прем’єр-міністром країни, зазначає видання. Однак є інформація, що Шаріф планує висунути на цю посаду свого брата Шехбаза. Обидва політики вже очолювали уряд.

Політичні сили раніше були в коаліції, яка усунула від влади у 2022 році Імрана Хана. Колишній прем'єр зараз перебуває за ґратами через обвинувачення у розголошенні державної таємниці. Саме незалежні кандидати, яких підтримує партія Хана “Рух за справедливість” (PTI), отримали найбільше голосів на виборах. Однак, відповідно до виборчої системи Пакистану, вони не можуть самостійно сформувати уряд, маючи можливість приєднатися до партій після виборів.

Один з лідерів ПНР, колишній президент Пакистану Асіф Алі Зардарі заявив, що хоча його партія та “Пакистанська мусульманська ліга” змагалися на виборах один проти одного, вони об’єдналися в інтересах нації та заради політичної стабільності.