У Пакистані суперники Імрана Хана домовилися про урядову коаліцію

“Пакистанська мусульманська ліга” та “Пакистанська народна партія” (ПНР) досягли угоди щодо формування уряду Пакистану, пише BBC.
Ці політичні сили очолюють відповідно Наваз Шаріф та Білаваль Бхутто.
Така домовленість допоможе Шаріфу стати прем’єр-міністром країни, зазначає видання. Однак є інформація, що Шаріф планує висунути на цю посаду свого брата Шехбаза. Обидва політики вже очолювали уряд.
Політичні сили раніше були в коаліції, яка усунула від влади у 2022 році Імрана Хана. Колишній прем'єр зараз перебуває за ґратами через обвинувачення у розголошенні державної таємниці. Саме незалежні кандидати, яких підтримує партія Хана “Рух за справедливість” (PTI), отримали найбільше голосів на виборах. Однак, відповідно до виборчої системи Пакистану, вони не можуть самостійно сформувати уряд, маючи можливість приєднатися до партій після виборів.
Один з лідерів ПНР, колишній президент Пакистану Асіф Алі Зардарі заявив, що хоча його партія та “Пакистанська мусульманська ліга” змагалися на виборах один проти одного, вони об’єдналися в інтересах нації та заради політичної стабільності.
- Результати виборів у Пакистані оголосили два дні тому. Незалежні депутати за підтримки PTI отримали отримали 93 з 266 місць. Партія Шаріфа має 75 місць, а політсила Білаваля Бхутто виборола 54 місць. Решту мандатів мають менші партії.
- Окремо 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин.
- Імран Хан і його партія продовжують наголошувати, що вибори були сфальсифіковані проти них, і планують оскаржити результати. Про фальсифікації заявив і демократичний Захід, зокрема міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
- Загалом вибори були дуже суперечливими. Напередодні й протягом голосування відбулося понад 50 терактів, під час яких загинуло щонайменше 38 осіб. На час виборів Ісламабад тимчасово закрив кордони з Іраном та Афганістаном і заблокував мобільний зв'язок.