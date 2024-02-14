Американський конгресмен попередив про "серйозну загрозу національній безпеці", ймовірно з боку РФ, - ЗМІ

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер надав для ознайомлення членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці".

Про це повідомляє CNN.

Майк Тернер надіслав колегам по Конгресу лист, в якому зазначив, що йдеться про термінове питання "щодо дестабілізуючого іноземного військового потенціалу".

Одне з джерел, яке бачило надані розвіддані, повідомило, що "йдеться про дестабілізуючий російський потенціал, який викликає велике занепокоєння, про який нам нещодавно стало відомо".

Тернер зазначив, що конгресмени мають час для ознайомлення з наданою інформацією між середою і п'ятницею.

Він також закликав президента Байдена розсекретити "всю інформацію, що стосується цієї загрози".

В свою чергу, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки до повідомлення Тернера.

"На початку цього тижня я звернувся до "великої вісімки" (вісьмох лідерів Конгресу, які отримують інформацію щодо секретних питань розвідки), щоб запропонувати себе для особистого брифінгу з "великою вісімкою", і ми запланували брифінг для членів Палати представників "великої вісімки" на завтра", – сказав Салліван.

Радник з питань національної безпеки відмовився деталізувати характер загрози, але підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі і більш творчо, більш стратегічно підійшла до розсекречення розвідданих в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".