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У Міноборони Британії відреагували на знищення ВДК "Цезар Куніков": Україна зможе перемогти Росію у цій війні

Міністр Шеппс закликав не зупиняти підтримку України.

У Міноборони Британії відреагували на знищення ВДК "Цезар Куніков": Україна зможе перемогти Росію у цій війні
Грант Шаппс
Фото: скриншот відео

Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс відреагував на знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Дипломат назвав це ще одним доказом, що Україна зможе перемогти Росію у цій війні.

Про це він написав у мережі "Х".

"Сьогодні я зустрінуся з союзниками на глобальній конференції для фінансування Збройних сил України. Потоплення ще одного військового корабля Путіна стане потужним нагадуванням про те, як Україна може виграти цю війну з нашим фінансуванням", – йдеться у дописі.

Шаппс додає, що кожна нація повинна активізуватися, щоб захистити фронт свободи.

14 лютого вранці місцеві пабліки оприлюднили відео пожежі на судні в морі. Очевидці повідомляли, що одразу в декількох населених пунктах Криму чули вибухи. На допомогу підбитому екіпажу росіяни відправили інше судно. Згодом медіа із посиланням на ГУР повідомили, що розвідники вдарили дронами по великому десантному кораблю "Цезар Куніков". Судно пішло на дно.

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