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Грузію на Мюнхенській конференції з питань безпеки представлять дві делегації

Президентка Саломе Зурабішвілі вже відбула до Німеччини. 

Грузію на Мюнхенській конференції з питань безпеки представлять дві делегації
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Грузія буде представлена на Мюнхенській конференції з питань безпеки одразу двома делегаціями.

Про це повідомили “Новини Грузії”.

Президентка Саломе Зурабішвілі вже відбула до Німеччини. Вона отримала офіційне запрошення від Мюнхенської конференції.

Водночас уряд країни надсилає свою делегацію, яку очолить глава міністерства закордонних справ країни Давид Дарчіашвілі. Торік у Мюнхені Грузію було представлено на рівні прем'єра, але новий глава уряду Іраклій Кобахідзе повідомив, що готується до візиту у Брюссель.

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У керівній партії заявили, що своєю поїздкою до Мюнхена Зурабішвілі “продовжить шкідливу практику порушення Конституції”. Минулого року “Грузинська мрія” намагалася оголосити імпічмент очільниці країни за поїздки до Європейського союзу без дозволу уряду, але політсилі не вистачило голосів.

  • Цьогоріч Мюнхенська безпекова конференція проходитиме з 16 до 18 лютого. На неї не запросили російських та іранських урядовців.Цей захід є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки. Участь у конференції візьме президент України Володимир Зеленський.
  • Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.
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