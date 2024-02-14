Ексгенерал і мінстр оборони Індонезії Прабово виграє президентські вибори, − соціологи

Прабово Субіанто − колишній зять покійного диктатора Індонезії Хаджі Сухарто. Кандидату на посаду лідера країни 20 років був заборонений в'їзд до США.

За прогнозами, міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто отримає достатню кількість голосів для перемоги на сьогоднішніх президентських виборах.

Про це пише Bloomberg з посиланням на підрахунки незалежних соціологів.

72-річний ексгенерал і його напарник Джебран Ракабумінг Рака отримали майже 60% підтримки. Джебран є старшим із трьох дітей чинного президента Джоко Відодо.

Прабово випередив колишнього губернатора Джакарти Анієса Басведана та ексгубернатора Центральної Яви Ганджара Праново.

Згідно з правилами виборів в Індонезії, переможець повинен набрати понад 50% голосів і принаймні 20% голосів у більше ніж половині провінцій.

Однак офіційні результати оприлюднять лише через кілька днів або й тижнів.

Прабово Субіанто позиціює себе як кандидат, який хоче перетворити Індонезію на країну з високим рівнем доходу до 2045 року. Серед його пріоритетів − переробка величезних природних ресурсів Індонезії, розбудова інфраструктури та перенесення столиці країни до Борнео.

Хто такий Прабово

Прабово − колишній зять покійного диктатора Індонезії Хаджі Сухарто. Йому протягом 20 років був заборонений в’їзд до США через нібито порушення прав людини. Цю заборону скасували після того, як Джоко призначив його міністром оборони в 2019 році.

Президент публічно не заявляв про підтримку Прабово, хоча Джебран балотувався як його віцепрезидент.

Перемогу міністра частково пояснюють масштабною зміною іміджу в соціальних мережах. Темпераментний військовий з історією палких націоналістичних промов у них тепер зображений як “привітний дідусь”. Серед його обіцянок − безкоштовні обіди для приблизно 83 мільйонів студентів, що коштуватиме Джакарті 300 трильйонів рупій (19 мільярдів доларів) щороку. Ця сума майже дорівнює дефіциту державного бюджету Індонезії у 2023 році.