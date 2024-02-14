Японський уряд дозволить поїздки в Україну для бізнесу

Представникам японського бізнесу дозволять відвідувати Україну - уряд Японії планує частково пом'якшити обмеження на подорожі до нашої країни для підприємців.
Як повідомляє Суспільне з посиланням на державну телерадіокомпанію Японії, уряд дослухався до бізнесменів, які висловлювали невдоволення рекомендацією міністерства закордонних справ не відвідувати Україну та евакуюватись з неї в разі перебування. Проте зняття обмежень не поширюватиметься на всі поїздки - кожен випадок буде розглядатися окремо, а дозвіл будуть надавати лише на певний термін.
19 лютого у Токіо має відбутися Конференція зі сприяння економічному відновленню Японії та України. На цьому заході японські компанії отримають державну підтримку щодо участі у відбудові нашої країни.
- Японія надає Україні фінансову та безпекову підтримку. На повоєнну реконструкцію нашої держави мають виділити близько 100 мільйонів доларів, а майже 400 мільйонів Україна отримала у січні в рамках проєктів Світового банку.