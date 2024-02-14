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Amazon позаду, далі Alphabet: американська компанія NVIDIA близька до чільної трійки світу за капіталізацією

Величезне зростання виробнику мікропроцесорів забезпечили "перегони штучного інтелекту".

Amazon позаду, далі Alphabet: американська компанія NVIDIA близька до чільної трійки світу за капіталізацією
Штаб-квартира корпорації NVIDIA
Фото: nvidianews.nvidia.com

Американська компанія NVIDIA, яка спеціалізується на виробництві мікропроцесорів, зокрема графічних чипів, близька до того, щоб вперше за 30-річну історію увійти до чільної трійки світу за обсягом капіталізації. Техногігант загрожує позиціям материнської компанії Google - Alphabet.

За повідомленням Reuters, загальна вартість акцій NVIDIA сягнула позначки у 1,78 трильйона доларів. До того, щоб обійти Alphabet та стати третьою у списку найбагатших корпорацій світу, залишилося лише 30 мільярдів. Позаду вже лишилася Amazon колись найбагатшої людини світу Джеффа Безоса.

Шалене зростання капіталізації у 46% цього року та понад втричі за 2023 рік компанії забезпечили "перегони штучного інтелекту". NVIDIA контролює 80% ринку високотехнологічних ШІ-чипів, попит на які нині б'є рекорди.

Проте до лідерів NVIDIA ще далеко. Microsoft, яка цьогоріч обійшла Apple у битві за чільне місце у світі за обсягом капіталізації, оцінюється у понад 3 трильйони доларів. 

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