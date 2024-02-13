НАЗК підключило до Порталу викривачів корупції ще 144 організації

Доступ до ресурсу отримали 17 міністерств, 18 ОВА, 4 обласних і 7 міських рад.

Національне агентство з питань запобігання корупції підключило 144 організації до Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зокрема, доступ до цього ресурсу отримали 17 міністерств, 18 обласних державних (військових) адміністрацій, 4 обласних і 7 міських рад.

Крім того, повідомляти про можливі факти корупції на Порталі отримали можливість співробітники Апарату Верховної Ради, Рахункової палати, Національного банку, Бюро економічної безпеки, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Пенсійного фонду тощо.

Раніше до Порталу були підключені усі спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – НАЗК, Національне антикорупційне бюро, Національна поліція, Офіс Генерального прокурора, а також Державне бюро розслідувань.

У січні до Порталу також додали Міністерство оборони.