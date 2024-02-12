Шмигаль і представники МВФ обговорили фінансування України на цей рік

Також ішлося про запровадження реформ у нашій державі.

Ума Рамакрішнан і Денис Шмигаль на зустрічі в Києві 12 лютого 2024 року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Києві з командою Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан.

Як ідеться в дописі Шмигаля на його сторінках у соцмережах, з представникам Фонду обговорили впровадження реформ та фінансування України на цей рік.

"Подякував за успішний другий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів... Уряд наполегливо працює з партнерами у цьому напрямку. Маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро, підтримку країн G7", - зазначив Шмигаль.

Співрозмовники окреслили точки зростання ВВП, серед яких - розвиток оборонно-промислового комплексу.

Глава уряду додав, що Україна спільно з партнерами цього року розраховує напрацювати механізм, який дозволить спрямувати заморожені російські активи для відновлення.

За інформацією прем'єр-міністра, загалом за 2022-2023 роки МВФ надав Україні понад 7 млрд доларів США. Цього року очікується 5,4 млрд доларів.