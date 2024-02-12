"Останні конвульсії", — речник угруповання військ Хортиця про зимовий наступ росіян

Російський зимовий наступ скоро вичерпається, адже завдання армії РФ продовжувати наступальні дії до так званих "виборів президента РФ".

Про це розповів начальник пресслужби ОСУВ Хортиця Ілля Євлаш в ефірі Radio NV.

"Цей наступ, який почався ще з 10 жовтня і триває до сих пір, не може тривати вічно. Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія. І досить скоро, думаю, настане час "Ч", коли наша команда, вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, вступить в дію", — зазначає речник.

За словами Євлаша, раніше складну ситуацію у війську ворога підтверджував очільник ГУР МО Кирило Буданов, адже "використання противником Ураганів уже є рідкістю, а Смерчів — це взагалі щось таке із неймовірного. Вони відчувають снарядний голод".

"Вони відчувають брак людей. Вони намагаються якось запихати дірки якимись резервами, перекидаючи з місця на місце, намагаються імпортувати озброєння, снаряди — з Північної Кореї, з Ірану. Але ситуація насправді складна", — додає Євлаш.

За словами речника, основною метою в окупантів — підтримувати цей темп наступальних дій, цю високу інтенсивність до проведення так званих виборів президента у РФ.

"Ви розумієте, що ситуація і на авдіївському напрямку досить складна, і вони, звичайно, будуть тиснути всюди, аби показати ще взяття якогось українського міста, аби посилити ефект. Тому будемо спостерігати за ситуацією. Звичайно, що оперативна обстановка не є легкопередбачуваною", — заявив Євлаш.

Армія РФ прагне оперативного отчення Авдіївки через це лінія фронту рухається в обидві сторони.