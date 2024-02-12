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"Останні конвульсії", — речник угруповання військ Хортиця про зимовий наступ росіян

Темп наступальних дій продовжуватиметься до так званих виборів президента РФ.

"Останні конвульсії", — речник угруповання військ Хортиця про зимовий наступ росіян
Фото: Генштаб

Російський зимовий наступ скоро вичерпається, адже завдання армії РФ продовжувати наступальні дії до так званих "виборів президента РФ".

Про це розповів начальник пресслужби ОСУВ Хортиця Ілля Євлаш в ефірі Radio NV.

"Цей наступ, який почався ще з 10 жовтня і триває до сих пір, не може тривати вічно. Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія. І досить скоро, думаю, настане час "Ч", коли наша команда, вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, вступить в дію", — зазначає речник.

За словами Євлаша, раніше складну ситуацію у війську ворога підтверджував очільник ГУР МО Кирило Буданов, адже "використання противником Ураганів уже є рідкістю, а Смерчів — це взагалі щось таке із неймовірного. Вони відчувають снарядний голод".

"Вони відчувають брак людей. Вони намагаються якось запихати дірки якимись резервами, перекидаючи з місця на місце, намагаються імпортувати озброєння, снаряди — з Північної Кореї, з Ірану. Але ситуація насправді складна", — додає Євлаш.

За словами речника, основною метою в окупантів — підтримувати цей темп наступальних дій, цю високу інтенсивність до проведення так званих виборів президента у РФ.

"Ви розумієте, що ситуація і на авдіївському напрямку досить складна, і вони, звичайно, будуть тиснути всюди, аби показати ще взяття якогось українського міста, аби посилити ефект. Тому будемо спостерігати за ситуацією. Звичайно, що оперативна обстановка не є легкопередбачуваною", —  заявив Євлаш.

Армія РФ прагне оперативного отчення Авдіївки через це лінія фронту рухається в обидві сторони. 

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