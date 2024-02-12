​Системи Starlink потрапляють до росіян як контрабанда, через треті країни, - ГУР

"Сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один".

Системи супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX Ілона Маска надходять у продаж до Росії через треті країни. Наразі триває робота з нейтралізації цієї загрози.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає "Інтерфакс-Україна".

"РФ продовжує працювати через т. зв. паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках", - сказав він.

Юсов зазначив, що порівняно з минулим роком зараз їх використання росіянами на лінії фронту стало "більш системним і налагодженим".

"Тобто на ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють", - наголосили в розвідці.

Термінали Starlink у російської армії