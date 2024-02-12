​Системи Starlink потрапляють до росіян як контрабанда, через треті країни, - ГУР

Системи супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX Ілона Маска надходять у продаж до Росії через треті країни. Наразі триває робота з нейтралізації цієї загрози.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає "Інтерфакс-Україна".
"РФ продовжує працювати через т. зв. паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках", - сказав він.
Юсов зазначив, що порівняно з минулим роком зараз їх використання росіянами на лінії фронту стало "більш системним і налагодженим".
"Тобто на ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють", - наголосили в розвідці.
Термінали Starlink у російської армії
- Днями ГУР Міноборони підтвердило використання систем Starlink російськими військами на фронті.
- У SpaceX, розробника терміналів Starlink заявили, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.
- Засновник SpaceX та X.com Ілон Маск також заявив, що його компанія не продавала Росії термінали Starlink.
- Перед цим компанія SpaceX позначила деякі тимчасово окуповані населені пункти України як такі, що мають доступ до покриття супутникового Інтернету Starlink. Так, на мапі на сайті Starlink Сєвєродонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області позначені як "список очікування". Так само позначена вільна територія України.
У 2022 році Ілон Маск відмовився увімкнути Starlink поблизу Криму на прохання ЗСУ.