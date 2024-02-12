ДБР заарештувало майно сім'ї Гринкевичів і взялося за нерухомість Морозюк

Підозри у справі були повідомлені в середині січня 2024 року п’ятьом особам.

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Наразі, у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДБР ініційовало накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина Гринкевича Софії Морозюк та ще одного співучасника.

У Бюро також нагадали, що підозри були повідомлені в середині січня 2024 року п’ятьом особам у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК).

"Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою", - пояснили в ДБР.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дужина Гринкевича захистила майно від арешту, передавши його під заставу.

Справа Гринкевича