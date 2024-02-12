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ДБР заарештувало майно сім'ї Гринкевичів і взялося за нерухомість Морозюк

Підозри у справі були повідомлені в середині січня 2024 року п’ятьом особам.

ДБР заарештувало майно сім'ї Гринкевичів і взялося за нерухомість Морозюк
Родина Гринкевичів
Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Наразі, у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДБР ініційовало накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина Гринкевича Софії Морозюк та ще одного співучасника.

У Бюро також нагадали, що підозри були повідомлені в середині січня 2024 року п’ятьом особам у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК).

"Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою", - пояснили в ДБР.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дужина Гринкевича захистила майно від арешту, передавши його під заставу.

Справа Гринкевича

  • Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис. гривень. Майно бізнесмена арештували.
  • Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії. Окрім того, фірми бізнесмена мали постачати військовим харчування. Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".
  • Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів.
  • Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.
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