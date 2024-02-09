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Ексгенерал часів Януковича Ганжа, який працює на окупантів, отримав заочну підозру

Зараз Ганжа очолює т.з. службу безпеки на окупованій частині Запорізької області.

Ексгенерал часів Януковича Ганжа, який працює на окупантів, отримав заочну підозру
Ганжа отримав заочну підозру
Фото: ДБР

Заочну підозру отримав ексгенерал часів Віктора Януковича Сергій Ганжа, який очолив відділення "служби безпеки" окупантів у Мелітополі Запорізької області.

"Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала нові злочини зрадника Сергія Ганжи – колишнього високопосадовця СБУ часів януковича.Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області", – йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

З 2014 року Ганжа переховувався в Росії, а на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму.

"Для цього прибув до тимчасово захопленого Мелітополя, де його призначили керівником так званої "государственной службы безопасности Запорожской области", – додали в СБУ.

Також уточнили, що це псевдоутворення було підконтрольне російськомуФСБ і виконувало її завдання щодо придушення руху опору в регіоні.

За даними, перебуваючи на "посаді" карального органу, Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.

"Людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень.  У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами", – наголосили у СБУ. 

На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

У 2015 році за матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук за державну зраду.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

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