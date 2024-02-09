Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Валерію Залужному, який до учора був Головнокомандувачем ЗСУ.
Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного. Документ опубліковано на сайті президента.
"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу", – йдеться в указі.
Звільнення Залужного
- Після місяців чуток та "інсайдів" про підготовку звільнення Головкома, які ширилися українськими і західними медіа, вчора президент Зеленський і Валерій Залужний майже одночасно опублікували повідомлення про проведену зустріч та ухвалене рішення про те, що армії потрібні зміни. Жоден з них не сказав точно про звільнення.
- Після цього міністр оборони Рустем Умєров опублікував фото із Залужним і повідомив про рішення замінити керівництво ЗСУ. "Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги", – сказав він.
- Ще трохи згодом Зеленський опублікував відеозвернення, де сказав, що новим Головнокомандувачем став Олександр Сирський, який до цього керував Сухопутними військами. Він назвав Сирського найдосвідченішим українським командувачем.
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