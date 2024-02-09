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Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Указ президент 8 лютого – того ж дня, коли він підписав указ про його звільнення. 

Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Валерію Залужному, який до учора був Головнокомандувачем ЗСУ.

Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного. Документ опубліковано на сайті президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу", – йдеться в указі.

Звільнення Залужного

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