Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Указ президент 8 лютого – того ж дня, коли він підписав указ про його звільнення.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Валерію Залужному, який до учора був Головнокомандувачем ЗСУ.

Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного. Документ опубліковано на сайті президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу", – йдеться в указі.

Звільнення Залужного